RS: кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией

Кадровые перестановки на Украине и политборьба вокруг отставки главкома ВСУ Валерия Залужного связана с подготовкой к будущему мирному соглашению с Россией, заявил директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

«Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — заявил он Responsible Statecraft.

По словам эксперта, украинские элиты загнали себя в угол, а отказ от радикализма будет для властей болезненным. Именно по этой причине чиновники пытаются переложить ответственность за итоговое решение на кого-то другого.

«Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — RT), то ему, возможно, будет уже нечего предложить в сделке», — добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Опрошенные RT специалисты рассказали, как назначение нового главкома ВСУ отразится на ситуации на фронте и чем известен Сырский.