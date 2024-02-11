RS: кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией
«Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — заявил он Responsible Statecraft.
По словам эксперта, украинские элиты загнали себя в угол, а отказ от радикализма будет для властей болезненным. Именно по этой причине чиновники пытаются переложить ответственность за итоговое решение на кого-то другого.
«Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — RT), то ему, возможно, будет уже нечего предложить в сделке», — добавил он.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
Опрошенные RT специалисты рассказали, как назначение нового главкома ВСУ отразится на ситуации на фронте и чем известен Сырский.