Аналитики — о новом главкоме ВСУ Сырском: ренегат и мясник

Опрошенные RT специалисты рассказали, как назначение нового главкома ВСУ отразится на ситуации на фронте и чем известен генерал-полковник Александр Сырский.

По словам политолога Ивана Мезюхо, Александр Сырский — это типичный ренегат.

«Он двигался по карьере, ориентируясь на то, как меняется политическая конъюнктура на Украине. Я думаю, что он в большей степени осознаёт, что новая должность не принесёт ему спокойствия и быстрых земных благ. Как я понимаю, перед новым главкомом ВСУ будут поставлены изначально невыполнимые задачи. Поэтому стоит ожидать и определённого хейта со стороны украинского общества в отношении Сырского, когда уже при нём Украина понесёт первые военные неуспехи», — рассказал собеседник RT.

Главной причиной подобного назначения он считает преданность непосредственно Владимиру Зеленскому.

«Сырский и до этого не жалел бойцов, и сегодня не будет никак ориентироваться на человеческие жертвы, выполняя политические приказы Зеленского, далёкие от здравого понимания военного дела. Я думаю, что при нём число жертв в вооружённых украинских формированиях может вырасти в разы», — добавил политолог.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя кадровую перестановку в ВСУ, отметил, что Зеленскому необходимо было найти виновного в провалах на фронте.

«Кто-то должен был отвечать за провал контрнаступления, которое проходило в прошлом году. Они же не будут обвинять в этом Соединённые Штаты и НАТО, под руководством которых они совершали вот это контрнаступление. Поэтому они ищут виноватых среди своих, вот нашли (Залужного. — RT)», — объяснил военный эксперт.

Он также назвал Сырского «мясником мирного населения Донбасса».

«Активно участвовал в войне против Донбасса. Даже попал там в окружение со своими подразделениями и еле вырвался. Но продолжал бомбить Донбасс. Рос активно, проливая кровь. У него руки по локоть в крови», — рассказал Литовкин.

В заключение собеседник RT выразил уверенность в том, что назначение нового главкома ВСУ «на ситуацию на фронте никак не повлияет».

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.