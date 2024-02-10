На Украине уволили первого замминистра обороны Павлюка
Правительство Украины сняло Павлюка с должности замминистра обороны
- Gettyimages.ru
«Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в Telegram.
На какой именно пост назначен Павлюк, не уточняется.
9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим Сухопутными войсками вместо Сырского.