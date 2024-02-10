На Украине уволили первого замминистра обороны Павлюка

Правительство Украины сняло Павлюка с должности замминистра обороны

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк уволен, он перейдёт на новую должность, рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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«Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в Telegram. На какой именно пост назначен Павлюк, не уточняется. 9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны. Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим Сухопутными войсками вместо Сырского.