Додон: власти Молдавии решили встать на сторону США против России

Правительство Молдавии решило встать на сторону Соединённых Штатов в противостоянии России, поэтому оно не способно защищать национальные интересы, заявил экс-президент, председатель Социалистической партии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, власти Молдавии были «выращены в теплицах» Госдепа и Джорджа Сороса, и когда их мандат закончится, все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, США.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России», — сказал Додон.

Он также назвал происходящее большой трагедией для страны, так как ущемляются её национальные интересы.

Ранее в Молдавии коммунистическая партия призвала бойкотировать референдум о членстве в ЕС.

8 февраля посол России в Кишинёве Олег Васнецов заявил, что стремление властей Молдавии исказить историю не находит широкой поддержки среди молдавских граждан.