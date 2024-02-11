Додон: власти Молдавии решили встать на сторону США против России
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, власти Молдавии были «выращены в теплицах» Госдепа и Джорджа Сороса, и когда их мандат закончится, все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, США.
«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России», — сказал Додон.
Он также назвал происходящее большой трагедией для страны, так как ущемляются её национальные интересы.
Ранее в Молдавии коммунистическая партия призвала бойкотировать референдум о членстве в ЕС.
8 февраля посол России в Кишинёве Олег Васнецов заявил, что стремление властей Молдавии исказить историю не находит широкой поддержки среди молдавских граждан.