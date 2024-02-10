Коммунисты призвали жителей Молдавии бойкотировать референдум о членстве в ЕС

В Молдавии коммунистическая партия призвала бойкотировать референдум о членстве в ЕС.

Об этом заявил депутат парламента республики Константин Старыш.

«Никакой референдум никоим образом не может приблизить вступление Молдавии в ЕС, это чистая манипуляция. Коммунисты призывают коллег из других партий и граждан бойкотировать эту аферу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Молдавия начала первый технический этап присоединения к Европейскому союзу.