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Коммунисты призвали жителей Молдавии бойкотировать референдум о членстве в ЕС

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В Молдавии коммунистическая партия призвала бойкотировать референдум о членстве в ЕС.
Коммунисты призвали жителей Молдавии бойкотировать референдум о членстве в ЕС
  • РИА Новости

Об этом заявил депутат парламента республики Константин Старыш.

«Никакой референдум никоим образом не может приблизить вступление Молдавии в ЕС, это чистая манипуляция. Коммунисты призывают коллег из других партий и граждан бойкотировать эту аферу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Молдавия начала первый технический этап присоединения к Европейскому союзу.

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