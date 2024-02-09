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Вице-премьер: Молдавия начала первый технический этап присоединения к ЕС

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Молдавский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Молдавия начала первый технический этап присоединения к Европейскому союзу.
Вице-премьер: Молдавия начала первый технический этап присоединения к ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС», — цитирует Герасимову РИА Новости.

Она уточнила, что этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации решения Европейского союза, которое он принял в декабре 2023 года, — оценку законодательства Молдавии в сравнении с законодательством ЕС.

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что хочет с помощью референдума прописать в Конституции необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.

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