Вице-премьер: Молдавия начала первый технический этап присоединения к ЕС
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Об этом она сказала в ходе брифинга.
«7 февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС», — цитирует Герасимову РИА Новости.
Она уточнила, что этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации решения Европейского союза, которое он принял в декабре 2023 года, — оценку законодательства Молдавии в сравнении с законодательством ЕС.
Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду заявила, что хочет с помощью референдума прописать в Конституции необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.