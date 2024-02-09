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Санду намерена прописать в Конституции необратимость евроинтеграции Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хочет с помощью референдума прописать в Конституции необратимость процесса вступления страны в Евросоюз.
Санду намерена прописать в Конституции необратимость евроинтеграции Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По её словам, тогда будет уверенность, что этот процесс необратим.

Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.

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