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Посол России: стремление Молдавии исказить историю не поддерживается жителями

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Посол России в Кишинёве Олег Васнецов заявил, что стремление властей Молдавии исказить историю не находит широкой поддержки среди молдавских граждан.
Посол России: стремление Молдавии исказить историю не поддерживается жителями
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Стремление влиться в антироссийские усилия по искажению истории и получить поддержку определённых кругов на Западе, как мы видим, не находит широкой поддержки в молдавском обществе», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Васнецова, несмотря на попытки Кишинёва переписать историю, в День Победы к мемориалам советским воинам в стране приходят сотни тысяч человек.

Ранее стало известно, что активисты организации NextGeneration восстановили панно, посвящённое герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому в городе Бельцы в Молдавии.

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