Российская разведка не получала от США предложений совместно провести расследование катастрофы Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими военнослужащими. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Нет, не поступало», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос Life.ru.

Нарышкин также подтвердил, что разведывательные ведомства двух стран сохранили контакты.

Следственный комитет выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

8 февраля американские чиновники на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что украинские войска использовали ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить самолёт.