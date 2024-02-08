Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью 12 снарядов РСЗО
- РИА Новости
«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны.
В 17:26 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.
7 февраля в регионе было сбито 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В Белгороде в этот день проводилась акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.