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Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью 12 снарядов РСЗО

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RT
В небе над Белгородской областью сбито восемь снарядов РСЗО «Ураган» и четыре снаряда «Ольхи», сообщило Министерство обороны России. Украинская армия пыталась нанести удар по региону около 17:30 мск.
Силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью 12 снарядов РСЗО
  • РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области», — заявило Минобороны.

В 17:26 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

7 февраля в регионе было сбито 12 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. В Белгороде в этот день проводилась акция в память о жертвах массированного обстрела ВСУ, в результате которого 30 декабря погибли мирные граждане.

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