Житель Харьковской области утонул в реке, пытаясь бежать в Румынию

Житель Харьковской области утонул в реке Прут, пытаясь попасть в Румынию, сообщила украинская госпогранслужба.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство, погибшего обнаружили 6 февраля румынские пограничники, его тело вынесло на берег напротив пограничного участка «Мамалыга» в Черновицкой области.

В январе представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на Украине ежедневно фиксируется около 50 попыток незаконного выезда из страны. Украинский депутат Игорь Кривошеев предложил украинским мужчинам, которые не хотят идти на фронт, «переплыть Тису» и принять гражданство другой страны.

Газета The Times отмечала, что число желающих бежать с Украины будет расти на фоне принятия законопроекта о новых правилах мобилизации.