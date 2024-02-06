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Кандидат в премьеры Грузии: Киев пытается открыть второй фронт против России

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Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что киевские власти предпринимают попытки открыть в Грузии второй фронт против России.
Кандидат в премьеры Грузии: Киев пытается открыть второй фронт против России
  • Gettyimages.ru

Так он прокомментировал инцидент с задержанием в стране автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж.

Кобахидзе назвал тревожным явлением попытки превратить территорию Грузии «в мишень» для России.

«Это ещё раз подтверждает то, о чём в открытую говорили чиновники украинского руководства, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть «второй фронт» в Грузии», — приводит слова политика InterPressNews.ge.

Ранее специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.

Как выяснил RT, организовавший перевозку взрывчатки Андрей Шарашидзе до 2019 года вёл бизнес в России.

Грузия ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров.

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