Организовавший перевозку взрывчатки из Одессы Шарашидзе ранее вёл бизнес в России
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Как выяснил RT, в Москве Шарашидзе возглавлял ООО «Палатин» (зарегистрировано в 2014 году), которое, в частности, занималось розничной торговлей, производством соков, чая, кофе.
Через пять лет налоговые органы прикрыли фирму из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ.
Шарашидзе является владельцем ряда компаний в Одессе, включая фирму с названием «ПАЛАТІНО».
Данная фирма специализируется в том числе на оптовой и розничной торговле.
На своих страницах в соцсетях Шарашидзе пишет, что занимается бизнесом с 2010 года и «точно знает, как управлять сильными командами».
Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.
Задержанный в Грузии груз со взрывчатым веществом содержал шесть детонаторов и шесть спецключей.
Перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».