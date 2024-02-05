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Организовавший перевозку взрывчатки из Одессы Шарашидзе ранее вёл бизнес в России

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Андрей Шарашидзе, который организовал перевозку взрывчатки из Одессы в Воронеж, до 2019 года вёл бизнес в России.
Организовавший перевозку взрывчатки из Одессы Шарашидзе ранее вёл бизнес в России
  • Gettyimages.ru

Как выяснил RT, в Москве Шарашидзе возглавлял ООО «Палатин» (зарегистрировано в 2014 году), которое, в частности, занималось розничной торговлей, производством соков, чая, кофе.

Через пять лет налоговые органы прикрыли фирму из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ.

Шарашидзе является владельцем ряда компаний в Одессе, включая фирму с названием «ПАЛАТІНО».

Данная фирма специализируется в том числе на оптовой и розничной торговле.

На своих страницах в соцсетях Шарашидзе пишет, что занимается бизнесом с 2010 года и «точно знает, как управлять сильными командами».

Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.

Задержанный в Грузии груз со взрывчатым веществом содержал шесть детонаторов и шесть спецключей.

Перевозку организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

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