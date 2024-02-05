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Задержанный в Грузии груз со взрывчаткой содержал шесть детонаторов и спецключи

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Задержанный в Грузии груз со взрывчатым веществом содержал шесть детонаторов и шесть спецключей.
Задержанный в Грузии груз со взрывчаткой содержал шесть детонаторов и спецключи
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Служба госбезопасности Грузии.

Было обнаружено пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4.

Данную взрывчатку планировали привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера.

«В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, во все шесть индивидуальных ящиков взрывных устройств было установлено шесть электронных таймеров с запрограммированным временем приведения в действие, отметили в спецслужбе.

Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.

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