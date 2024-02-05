Задержанный в Грузии груз со взрывчаткой содержал шесть детонаторов и спецключи
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Об этом информирует Служба госбезопасности Грузии.
Было обнаружено пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4.
Данную взрывчатку планировали привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера.
«В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей», — цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, во все шесть индивидуальных ящиков взрывных устройств было установлено шесть электронных таймеров с запрограммированным временем приведения в действие, отметили в спецслужбе.
Ранее газета «Взгляд» со ссылкой на собственного корреспондента в грузинской столице писала, что специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.