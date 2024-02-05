Грузия ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, сообщил и. о. главы МВД страны Вахтанг Гомелуари.

Об этом пишет РИА Новости.

«Граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности», — сказал он.

Гомелуари уточнил, что пограничный контроль существенно ужесточён по сравнению с тем, как это было два и три года назад.

Ранее специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.

Как выяснил RT, организовавший перевозку взрывчатки Андрей Шарашидзе до 2019 года вёл бизнес в России.

В 2020 году он баллотировался в Раду Одесской области от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».