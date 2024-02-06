Зурабишвили обвинила «Грузинскую мечту» в зависимости Грузии от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» занимается «антизападной пропагандой» и устанавливает тесные связи с Россией.

Об этом она сказала в ходе выступления с ежегодным отчётом в парламенте.

«В масштабах государства ведётся антизападная и псевдонациональная пропаганда, поощрение пророссийских групп, их финансирование», — цитирует грузинского президента РИА Новости.

По словам Зурабишвили «массовая российская иммиграция» увеличила зависимость Грузии от российских средств и рынков.

Ранее президент Грузии дала интервью телеканалу CBS на английском языке. Политик заявила, что её нервирует, когда в республике говорят на русском языке, «на языке врага».

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе счёл фашистскими заявления Зурабишвили о людях, которые говорят в Грузии по-русски.