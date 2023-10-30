Зурабишвили заявила, что её нервирует, когда в Грузии говорят «на языке врага»
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Об этом грузинский президент на английском языке рассказала в интервью американскому каналу CBS в программе «60 минут».
«Очень нервирует, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага. И когда думают, что они дома», — сказала Зурабишвили.
Ведущая программы Шэрин Альфонси спросила у президента Грузии, почему бы властям просто не заявить: «Больше никаких россиян».
«Это вопрос к властям... У меня нет исполнительной власти, к сожалению. Исполнительная власть по контролю границ Грузии находится непосредственно в руках её премьер-министра Ираклия Гарибашвили», — ответила Зурабишвили.
Она также раскритиковала грузинского премьер-министра, обвинив его в возобновлении авиасообщения Грузии и России, а также в том, что власти отказываются вводить жёсткие антироссийские санкции.
В мае грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что открытые границы с Россией важны для республики, в том числе по экономическим соображениям.