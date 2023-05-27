Премьер Грузии напомнил, что открытые границы с Россией важны для экономики республики

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что открытые границы с Россией важны для республики, в том числе по экономическим соображениям.

«Каждый день тысячи машин переезжают Верхний Ларс, тогда давайте его тоже закроем, остановим торговлю. С помощью перечислений мы получаем сотни миллионов долларов от нашей диаспоры. Они содержат свои семьи и развивают бизнес. Почему мы должны закрыть границы и это прекратить?! Я верю, что мирной политикой мы выведем Грузию на путь мира», — цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Гарибашвили, обязанность правительства — помогать грузинскому народу везде, будь то внутри страны или за её пределами.

Президент России Владимир Путин накануне рассказал, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией.

Ираклий Гарибашвили приветствовал такую инициативу президента России и отметил, что все решения, которые облегчают жизнь, передвижение и деловую деятельность граждан, являются положительными.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также занимает пост генсека правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения.