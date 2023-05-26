Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным решением
- РИА Новости
«Я всегда стараюсь распределять всё положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было моё решение и моё предложение», — сказал он на встрече с членами «Деловой России», его цитирует ТАСС.
Президент России отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили приветствовал такую инициативу президента России и отметил, что все решения, которые облегчают жизнь, передвижение и деловую деятельность граждан, являются положительными.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также занимает пост генсека правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», заявил, что считает лицемерами оппозиционеров, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения.