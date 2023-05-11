Премьер Грузии Гарибашвили приветствует решение России об отмене виз и начале авиарейсов
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«По решению Российской Федерации нашим гражданам больше не потребуется виза для въезда в Россию. У нас миллион этнических грузин, соотечественников в России, у них здесь члены семьи, родственники», — сказал премьер в разговоре с журналистами.
Очень важно облегчить передвижение грузин, подчеркнул он.
«Это положительное решение», — добавил глава правительства.
Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для граждан, являются положительными и приветствуются, подытожил политик, слова которого приводит РИА Новости.
Гарибашвили также напомнил, что Армения, Азербайджан, Турция, ОАЭ и Израиль имеют прямое авиасообщение с Россией.
Накануне президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.