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Премьер Грузии Гарибашвили приветствует решение России об отмене виз и начале авиарейсов

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствует решение президента России об отмене виз для грузинских граждан и о возобновлении авиарейсов между странами.
Премьер Грузии Гарибашвили приветствует решение России об отмене виз и начале авиарейсов
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«По решению Российской Федерации нашим гражданам больше не потребуется виза для въезда в Россию. У нас миллион этнических грузин, соотечественников в России, у них здесь члены семьи, родственники», — сказал премьер в разговоре с журналистами.

Очень важно облегчить передвижение грузин, подчеркнул он.

«Это положительное решение», — добавил глава правительства.

Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для граждан, являются положительными и приветствуются, подытожил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Гарибашвили также напомнил, что Армения, Азербайджан, Турция, ОАЭ и Израиль имеют прямое авиасообщение с Россией.

Накануне президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России о последовательном облегчении условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что грузинские власти разрешат компаниям, не подпавшим под санкции, выполнять авиарейсы из России.

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