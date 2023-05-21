Мэр Тбилиси Каладзе назвал лицемерами тех, кто выступает против авиасообщения с Россией
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«Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полёты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны? Мы ведь говорим, что очень много грузин живут в Российской Федерации. Что в этом плохого, если у них будет возможность прямиком приехать?» — сказал Каладзе грузинским журналистам. Его слова приводит ТАСС.
20 мая самолёт грузинской авиакомпании, совершающий после четырёхлетнего перерыва рейс из Тбилиси в Москву, приземлился в аэропорту Внуково.
Перед этим, 19 мая, в Грузию прилетел первый после возобновления авиасообщения самолёт из России.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.