В правящей партии Грузии сочли фашистскими слова Зурабишвили о русскоговорящих

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе счёл фашистскими заявления президента республики Саломе Зурабишвили о людях, которые говорят в Грузии по-русски.

«Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. Десять лет она является членом нашей семьи и её разговорным языком является русский, хотя за это время мы её научили грузинскому. И сейчас выгнать нам её из Грузии?.. Что за фашистские оценки», — сказал Мдинарадзе журналистам, его слова приводит ТАСС.

Президент Грузии ранее дала интервью телеканалу CBS на английском языке. Политик заявила, что её нервирует, когда в республике говорят на русском языке, «на языке врага».

По словам президента, если бы у неё была исполнительная власть, ныне принадлежащая правительству, она бы запретила россиянам въезд в страну.