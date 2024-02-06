Секретарь СНБО Данилов: на Украине готовят инфраструктуру для истребителей F-16

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на Украине готовят инфраструктуру для приёма истребителей F-16.

Об этом Данилов сказал в эфире телеканала «24».

«Инфраструктура (для приёма F-16. — RT) готовится, партнёры предоставляют нам максимальную помощь», — рассказал он.

По его словам, подготовка инфраструктуры идёт «согласно графику и плану».

При этом Данилов не стал раскрывать подробности, где именно готовят инфраструктуру.

Ранее в МИД России заявили, что поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции.

До этого в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.