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Секретарь СНБО Данилов: на Украине готовят инфраструктуру для истребителей F-16

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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на Украине готовят инфраструктуру для приёма истребителей F-16.
Секретарь СНБО Данилов: на Украине готовят инфраструктуру для истребителей F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом Данилов сказал в эфире телеканала «24».

«Инфраструктура (для приёма F-16. — RT) готовится, партнёры предоставляют нам максимальную помощь», — рассказал он.

По его словам, подготовка инфраструктуры идёт «согласно графику и плану».

При этом Данилов не стал раскрывать подробности, где именно готовят инфраструктуру. 

Ранее в МИД России заявили, что поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции. 

До этого в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.

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