При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов

В результате жестокого обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два депутата, заявил глава города Эдуард Сахненко.

«Погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска — Артём Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнования семьям, близким и всему депутатскому корпусу», — приводит его слова Telegram-канал городской администрации.

ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что министр чрезвычайных ситуаций полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.