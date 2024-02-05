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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов

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В результате жестокого обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два депутата, заявил глава города Эдуард Сахненко.
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов
  • РИА Новости

«Погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска — Артём Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. Выражаю соболезнования семьям, близким и всему депутатскому корпусу», — приводит его слова Telegram-канал городской администрации.

ВСУ ударили по Лисичанску вечером 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек, в том числе ребёнок.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что министр чрезвычайных ситуаций полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.

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