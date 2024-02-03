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Захарова: киевский режим имитирует хоть какую-то деятельность в угоду Западу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим имитирует хоть какую-то деятельность, чтобы отчитаться перед своими западными спонсорами.
Захарова: киевский режим имитирует хоть какую-то деятельность в угоду Западу
  • РИА Новости

Таким образом она прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который выступил за то, чтобы «демилитаризованная зона» была продвинута с украинской стороны до Москвы и Санкт-Петербурга

Как отметила Захарова, раньше представители киевского режима просто блефовали.

«Сейчас уже киевский режим пытается придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности», — сказала дипломат в беседе с газетой «Известия».

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов.

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