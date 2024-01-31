Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

По его словам, демилитаризованная линия на Украине должна быть на таком удалении от территории России, чтобы обеспечить безопасность мирных российских городов от обстрелов украинских властей, применяющих дальнобойные орудия «иностранного прежде всего производства».

Путин подчеркнул, что Вооружённые силы России будут отодвигать демилитаризованную зону на Украине.

Глава государства также заявил, что обстрелы Вооружёнными силами Украины мирных городов — это кровавые преступления.