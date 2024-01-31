RT в Telegram
Подпишись

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить города от обстрелов

Короткая ссылка
Демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Путин: демилитаризованная зона на Украине должна обезопасить города от обстрелов
  • РИА Новости

По его словам, демилитаризованная линия на Украине должна быть на таком удалении от территории России, чтобы обеспечить безопасность мирных российских городов от обстрелов украинских властей, применяющих дальнобойные орудия «иностранного прежде всего производства».

Путин подчеркнул, что Вооружённые силы России будут отодвигать демилитаризованную зону на Украине.

Глава государства также заявил, что обстрелы Вооружёнными силами Украины мирных городов — это кровавые преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить