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Путин назвал кровавыми преступлениями обстрелы мирных городов со стороны ВСУ

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Обстрелы Вооружёнными силами Украины мирных городов — это кровавые преступления. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что этими обстрелами украинские вооружённые формирования преследуют сразу несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов так называемого контрнаступления, показать, что они что-то могут, а также спровоцировать Россию на ответные зеркальные действия.

«Хотя это преступления, без всякого сомнения. Кровавые преступления», — заявил Путин.

Также в ходе своего выступления глава государства высказался о катастрофе со сбитым в Белгородской области самолётом Ил-76. Путин подчеркнул, что Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной.

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