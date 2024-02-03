Секретарь СНБО Данилов пригрозил создать «демилитаризованную зону до Москвы»
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Как пишет РИА Новости, Данилов сделал эти заявления на фоне провалов ВСУ на фронте и жалоб Киева на нехватку оружия.
«У военных есть желание иметь как можно больше средств поражения», — сказал украинский чиновник. По его словам, Санкт-Петербург, Москва и «другие территории России» якобы уже находятся под контролем оружия украинского производства.
Глава СНБО пригрозил «продвинуть демилитаризованную зону» в Москву и Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов.