Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов хотел бы, чтобы «демилитаризованная зона» была продвинута с украинской стороны до Москвы и Санкт-Петербурга. Своими соображениями на этот счёт он поделился в эфире «Украинского радио».

Как пишет РИА Новости, Данилов сделал эти заявления на фоне провалов ВСУ на фронте и жалоб Киева на нехватку оружия.

«У военных есть желание иметь как можно больше средств поражения», — сказал украинский чиновник. По его словам, Санкт-Петербург, Москва и «другие территории России» якобы уже находятся под контролем оружия украинского производства.

Глава СНБО пригрозил «продвинуть демилитаризованную зону» в Москву и Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на таком расстоянии, которое обеспечит безопасность мирных российских городов от обстрелов.