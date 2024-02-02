WP: власти Украины сообщили Белому дому о планах Зеленского уволить Залужного
«Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что... Зеленский решил уволить своего главкома, генерала Валерия Залужного», — сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что это будет самая значимая кадровая перестановка за всю историю конфликта.
По словам собеседников издания, в Белом доме не поддержали и не высказали возражений против решения Зеленского.
Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского радио заявил, что документа об отставке Залужного пока нет.