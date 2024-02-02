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WP: власти Украины сообщили Белому дому о планах Зеленского уволить Залужного

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Власти Украины сообщили Белому дому о планах Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Правительство Украины проинформировало Белый дом о том, что... Зеленский решил уволить своего главкома, генерала Валерия Залужного», — сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что это будет самая значимая кадровая перестановка за всю историю конфликта.

По словам собеседников издания, в Белом доме не поддержали и не высказали возражений против решения Зеленского.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского радио заявил, что документа об отставке Залужного пока нет.

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