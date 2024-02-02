RT в Telegram
Подпишись

Секретарь СНБО Данилов: документа об отставке Залужного пока нет

Короткая ссылка
Документа об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ пока нет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского радио.
Секретарь СНБО Данилов: документа об отставке Залужного пока нет
  • globallookpress.com

По словам Данилова, если появится документ, то «можно о чём-то говорить».

«Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Он также заявил, что такие сообщения очень дестабилизируют ситуацию в украинской армии и не приносят пользы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить