Секретарь СНБО Данилов: документа об отставке Залужного пока нет

Документа об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ пока нет. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского радио.

По словам Данилова, если появится документ, то «можно о чём-то говорить».

«Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Он также заявил, что такие сообщения очень дестабилизируют ситуацию в украинской армии и не приносят пользы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.