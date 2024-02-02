Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил руководителя департамента Тоомаса Нахкура, которого подозревают по делу о хищении 1,5 млрд гривен на закупке снарядов для ВСУ.

Нахкур работал временно исполняющим обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины, сообщает «СТРАНА.ua».

Как писал американский журналист Сеймур Херш, американским спецслужбам известно о коррумпированности Владимира Зеленского и недовольстве его подчинённых его «чрезмерной долей».

О том, что украинские политики воруют предоставленную Западом помощь, ожидая поражения Киева, заявил и польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он назвал военных и политиков самым слабым звеном, так как они, по его словам, обворовывают собственную армию.