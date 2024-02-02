RT в Telegram
Подпишись

Журналист Херш: США в курсе о коррумпированности Зеленского

Короткая ссылка
Американским спецслужбам известно о коррумпированности Владимира Зеленского и недовольстве его подчинённых его «чрезмерной долей». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack со ссылкой на источники.

По его словам, в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс секретно летал в Киев, чтобы предупредить о том, что США в курсе коррумпированности украинских властей.

Херш добавил, что Бернс также рассказал Зеленскому о недовольстве среди его подчинённых из-за того, что глава киевского режима берёт «слишком большой кусок награбленного».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Евросоюз закрывает глаза на повальную коррупцию на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить