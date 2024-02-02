Журналист Херш: США в курсе о коррумпированности Зеленского
По его словам, в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс секретно летал в Киев, чтобы предупредить о том, что США в курсе коррумпированности украинских властей.
Херш добавил, что Бернс также рассказал Зеленскому о недовольстве среди его подчинённых из-за того, что глава киевского режима берёт «слишком большой кусок награбленного».
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Евросоюз закрывает глаза на повальную коррупцию на Украине.