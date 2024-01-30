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Генерал Скшипчак: политики на Украине воруют помощь Запада, ожидая крах Киева

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Украинские политики воруют предоставленную Западом помощь, ожидая поражения Киева, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Генерал Скшипчак: политики на Украине воруют помощь Запада, ожидая крах Киева
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Украинцам, как видите, доверять нельзя. Мы рвёмся, зачищаем склады, а они расхищают всё, что можно. Зеленский обещал разобраться, но этого не сделал. В украинской армии по-прежнему существует коррупция. Это делает нашу помощь бессмысленной. Мы делаем это с верой, самоотдачей, нас обманывают», — заявил он изданию FAKT.

По его словам, самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию.

«Те, кто ворует, делают это сознательно, ожидая, что Украина проиграет», — отметил польский генерал.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская сторона даже не рассматривает вариант развития событий, при котором не сможет получить очередных финансовых вливаний со стороны Европейского союза.

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