Депутат Рады: Украина даже не рассматривает вариант неполучения средств от ЕС

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская сторона даже не рассматривает вариант развития событий, при котором не сможет получить очередных финансовых вливаний со стороны Европейского союза.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», — подчеркнул он.

По его словам, деньги необходимы киевским властям, так как от их наличия зависят невоенные расходы страны.

Ранее глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.