Депутат Рады: Киев пожертвовал частью суверенитета для борьбы с коррупцией
- РИА Новости
«Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения. — RT) действительно независимы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.
Он заявил о масштабной коррупции в ведомстве.
Так, например, новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины.