Депутат Рады: Киев пожертвовал частью суверенитета для борьбы с коррупцией

Глава комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью газете El País признала, что Украина вынуждена была пожертвовать частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

«Я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения. — RT) действительно независимы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.

Он заявил о масштабной коррупции в ведомстве.

Так, например, новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины.