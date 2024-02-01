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Аналитик Меркурис: Зеленский спровоцировал кризис при попытке уволить Залужного

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Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Владимир Зеленский приблизил Украину к серьёзному политическому кризису, предприняв попытку уволить главнокомандующего украинскими вооружёнными силами Валерия Залужного.
Аналитик Меркурис: Зеленский спровоцировал кризис при попытке уволить Залужного
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Меркурис подчеркнул, что попытка Зеленского уволить Залужного провалилась. При этом он назвал её самым серьёзным шагом, предпринимаем Зеленским ранее в попытке избавиться от Залужного.

«Я уже говорил, что вчера взрыв был очень близко в Киеве», — отметил аналитик.

Меркурис добавил, что теперь всем стало очевидно, что на Украине происходит политический кризис.

Ранее издание Bild сообщило, что Владимир Зеленский предпринял попытку увольнения Залужного, но возможные преемники отказались занимать должность военачальника.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

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