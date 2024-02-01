Bild: Буданов и Сырский отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ

Владимир Зеленский предпринял попытку увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, но возможные преемники отказались занимать должность военачальника. Об этом сообщило издание Bild.

«По данным расследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались занимать должность главкома украинской армии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.