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Bild: Буданов и Сырский отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ

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Владимир Зеленский предпринял попытку увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного, но возможные преемники отказались занимать должность военачальника. Об этом сообщило издание Bild.
Bild: Буданов и Сырский отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

«По данным расследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного», — говорится в заявлении.

Отмечается, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались занимать должность главкома украинской армии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

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