Bild: Буданов и Сырский отказались заменить Залужного на посту главкома ВСУ
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«По данным расследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного», — говорится в заявлении.
Отмечается, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отказались занимать должность главкома украинской армии.
Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины отложили увольнение Залужного из-за утечки информации.
По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.