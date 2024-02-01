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Экс-премьер Украины Азаров: отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского

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Вопрос отставки главкома ВСУ Валерия Залужного зависит от Соединённых Штатов, а не от Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
Экс-премьер Украины Азаров: отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

«Это (отставка Залужного. — RT) зависит от американцев, а не от Зеленского», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Азаров подчеркнул, что главком ВСУ раздражает Зеленского, так как рейтинг одобрения Залужного значительно выше.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит замглавы американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев связан с оценкой конфликта между Зеленским и Залужным.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

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