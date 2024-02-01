Экс-премьер Украины Азаров: отставка Залужного зависит от США, а не от Зеленского
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«Это (отставка Залужного. — RT) зависит от американцев, а не от Зеленского», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Азаров подчеркнул, что главком ВСУ раздражает Зеленского, так как рейтинг одобрения Залужного значительно выше.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит замглавы американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев связан с оценкой конфликта между Зеленским и Залужным.
По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.