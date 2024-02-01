Гаврилов: Нуланд в Киеве пытается оценить конфликт между Зеленским и Залужным
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
«Не зря Нуланд прилетела — по-видимому, с этим (конфликтом между Зеленским и Залужным. — RT) разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Гаврилов подчеркнул, что американский политик будет давать рекомендации киевским властям.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что указ Зеленского об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ ожидается к концу недели.
По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.