Гаврилов: Нуланд в Киеве пытается оценить конфликт между Зеленским и Залужным

Визит замглавы американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев связан с оценкой конфликта между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Не зря Нуланд прилетела — по-видимому, с этим (конфликтом между Зеленским и Залужным. — RT) разбираться и выяснить обстановку, а что вообще происходит», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Гаврилов подчеркнул, что американский политик будет давать рекомендации киевским властям.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что указ Зеленского об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ ожидается к концу недели.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.