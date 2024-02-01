В Молдавии полиция не даёт участникам протеста добраться до Кишинёва
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«Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию, указывать полиции чинить препятствия на дорогах — самое подлое, что может сделать власть, номинально ратующая за свободу слова», — заявил Суходольский.
Как пишет РИА Новости, партия «Возрождение» ранее призвала все оппозиционные силы в Молдавии объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего президента Майи Санду на второй срок.
1 февраля в Кишинёве должен быть организован протест перед зданием парламента.
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии не справились с последствиями экономического кризиса и молдавская экономика «продолжает полёт в бездну».