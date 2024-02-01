RT в Telegram
Подпишись

В Молдавии полиция не даёт участникам протеста добраться до Кишинёва

Короткая ссылка
Депутат парламента Молдавии, представитель партии «Возрождение» Александр Суходольский заявил, что полиция мешает желающим принять участие в акции протеста добраться до Кишинёва.
В Молдавии полиция не даёт участникам протеста добраться до Кишинёва
  • Gettyimages.ru
  • © Iuri Gagarin

«Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию, указывать полиции чинить препятствия на дорогах — самое подлое, что может сделать власть, номинально ратующая за свободу слова», — заявил Суходольский.

Как пишет РИА Новости, партия «Возрождение» ранее призвала все оппозиционные силы в Молдавии объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания нынешнего президента Майи Санду на второй срок.

1 февраля в Кишинёве должен быть организован протест перед зданием парламента.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии не справились с последствиями экономического кризиса и молдавская экономика «продолжает полёт в бездну».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить