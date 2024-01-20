Молдавская оппозиция обвинила власти страны в полёте экономики в бездну

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии не справились с последствиями экономического кризиса и молдавская экономика «продолжает полёт в бездну».

«Оптимистические ожидания Санду и PAS не сбылись, экономика Молдавии продолжает полёт в бездну. Вместо прогнозируемого властями экономического роста в 2% за 2023 год мы видим скудные 0,4%», — написал Лунгу в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в связи с этим невозможно верить прогнозу властей страны на 2024 год, согласно которому объёмы сельскохозяйственного и промышленного производства в стране якобы вырастут на 2,3 и 4,5% соответственно.

«Кризис и стагнация охватили все отрасли в стране», — подчеркнул он, отметив, что хуже всего ситуация в промышленности, так как за 11 месяцев 2023 года объём производства упал на 4%.

По его мнению, такими темпами правящая партия Молдавии оставит страну без работающих заводов.

«Санду сознательно ведёт Молдову по пути разрушения основных отраслей национальной экономики и деиндустриализации страны, что так удобно для её европейских хозяев. Рынок сбыта, колония Евросоюза — такой видит Молдову наш недееспособный президент», — заключил Лунгу.

Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» обвинила правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.