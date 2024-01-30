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Партия «Возрождение» призвала оппозицию Молдавии объединиться против Санду

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Молдавская партия «Возрождение» призвала все оппозиционные силы страны объединиться, чтобы не допустить переизбрания действующего президента страны Майи Санду на новый срок.
Партия «Возрождение» призвала оппозицию Молдавии объединиться против Санду
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Соответствующее заявление сделала один из лидеров политсилы Наталья Параска на брифинге.

Она отметила, что у оппозиционных сил могут быть различные взгляды по разным вопросам, но при этом все они видят, что Санду и её партия ведут Молдавию «к экономической катастрофе и социальным потрясениям».

«Сегодня я бы хотела обратиться ко всем оппозиционным политическим силам... Мы понимаем, что Майя Санду и PAS системно уничтожают оппозицию, ограничивают свободу слова и отбирают наши гражданские права. Мы предлагаем начать диалог о консолидации всех оппозиционных сил под лозунгом «Молдова без Майи Санду, Молдова без PAS», — цитирует её РИА Новости.

Параска подчеркнула, что у оппозиционных сил есть лишь один шанс остановить беззаконие Санду, так как, если её переизберут, страна шагнёт ещё дальше по пути к диктатуре.

«И наша общая задача — не допустить этого», — подчеркнула она.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии не справились с последствиями экономического кризиса и молдавская экономика «продолжает полёт в бездну».

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