Партия «Возрождение» призвала оппозицию Молдавии объединиться против Санду

Молдавская партия «Возрождение» призвала все оппозиционные силы страны объединиться, чтобы не допустить переизбрания действующего президента страны Майи Санду на новый срок.

Соответствующее заявление сделала один из лидеров политсилы Наталья Параска на брифинге.

Она отметила, что у оппозиционных сил могут быть различные взгляды по разным вопросам, но при этом все они видят, что Санду и её партия ведут Молдавию «к экономической катастрофе и социальным потрясениям».

«Сегодня я бы хотела обратиться ко всем оппозиционным политическим силам... Мы понимаем, что Майя Санду и PAS системно уничтожают оппозицию, ограничивают свободу слова и отбирают наши гражданские права. Мы предлагаем начать диалог о консолидации всех оппозиционных сил под лозунгом «Молдова без Майи Санду, Молдова без PAS», — цитирует её РИА Новости.

Параска подчеркнула, что у оппозиционных сил есть лишь один шанс остановить беззаконие Санду, так как, если её переизберут, страна шагнёт ещё дальше по пути к диктатуре.

«И наша общая задача — не допустить этого», — подчеркнула она.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что власти Молдавии не справились с последствиями экономического кризиса и молдавская экономика «продолжает полёт в бездну».