Мурашко: на реабилитацию раненных в ходе СВО выделяют более 70 млрд рублей

Более 70 млрд рублей выделяется на три года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей», — сказал глава ведомства.

По его словам, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход.

Ранее кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО.

Также правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО.