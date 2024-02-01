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Мурашко: на реабилитацию раненных в ходе СВО выделяют более 70 млрд рублей

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Более 70 млрд рублей выделяется на три года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции.

Об этом в интервью РИА Новости заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей», — сказал глава ведомства.

По его словам, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход.

Ранее кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО.

Также правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО.

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