Мурашко: на реабилитацию раненных в ходе СВО выделяют более 70 млрд рублей
Об этом в интервью РИА Новости заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 млрд рублей», — сказал глава ведомства.
По его словам, участники СВО в программе госгарантий имеют преференциальный подход.
Ранее кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО.
Также правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО.