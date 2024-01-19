Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО

Правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Telegram-канала кабмина.

«Правительство продлило действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам СВО», — говорится в сообщении.

Минимальный размер выплат для медицинских работников составляет до 20 тыс. рублей в месяц, максимальный — 100 тыс. рублей.

Отмечается, что размер выплат зависит от занимаемой должности, а также от отработанного времени. Список медорганизаций, сотрудники которых будут получать выплаты, утверждают минздравы регионов.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь участникам СВО и их семьям.