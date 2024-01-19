RT в Telegram
Подпишись

Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО

Короткая ссылка
Правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Telegram-канала кабмина.
Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО
  • РИА Новости

«Правительство продлило действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам СВО», — говорится в сообщении.

Минимальный размер выплат для медицинских работников составляет до 20 тыс. рублей в месяц, максимальный — 100 тыс. рублей.

Отмечается, что размер выплат зависит от занимаемой должности, а также от отработанного времени. Список медорганизаций, сотрудники которых будут получать выплаты, утверждают минздравы регионов.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь участникам СВО и их семьям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить