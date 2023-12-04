Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь участникам СВО и их семьям

Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.

Об этом глава государства сказал на церемонии вручения премии «Волонтёр года — 2023».

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что волонтёры оказывают помощь и напрямую участникам спецоперации, и их семьям в тылу — матерям, отцам, жёнам и детям.

Ранее Путин заявил, что движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной гражданской позицией.