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Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь участникам СВО и их семьям

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.
Путин поблагодарил российских волонтёров за помощь участникам СВО и их семьям
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал на церемонии вручения премии «Волонтёр года — 2023».

«Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что волонтёры оказывают помощь и напрямую участникам спецоперации, и их семьям в тылу — матерям, отцам, жёнам и детям.

Ранее Путин заявил, что движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной гражданской позицией.

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