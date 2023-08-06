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Путин: движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей

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Движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной гражданской позицией, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: движение волонтёров-медиков объединило чутких к чужой беде людей
  • РИА Новости

«Созданное десять лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей», — говорится в телеграмме Путина участникам VII Всероссийского форума волонтёров-медиков.

По его словам, такие люди занимают активную гражданскую позицию.

Он отметил, что волонтёры выполняют важную миссию — помогают решать актуальные задачи отечественного здравоохранения.

Ранее Путин поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие важнейшей, стратегической отрасли страны.

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