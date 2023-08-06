Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников железной дороги с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие важнейшей стратегической отрасли страны.

Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Дорогие друзья, поздравляю с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта России!» — сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил железнодорожников за ответственное отношение к работе и готовность напряжённо трудиться на благо родной страны и нашего народа.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём ВМФ.

Также сообщалось, что в городах Ямало-Ненецкого автономного округа состоялись мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.