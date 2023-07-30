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Путин поздравил россиян с Днём ВМФ

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Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и всех граждан страны с Днём Военно-морского флота.
Путин поздравил россиян с Днём ВМФ
  • РИА Новости

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Санкт-Петербург на праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ.

До этого парад в честь Дня ВМФ прошёл во Владивостоке. В нём принимали участие как современные корабли, подлодки, так и исторические парусники.

Также в Хабаровске состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.

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