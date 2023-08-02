В городах ЯНАО прошли мероприятия в честь Дня ВДВ

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа состоялись мероприятия, посвящённые Дню ВДВ. В частности, в Ноябрьске десантников поздравил глава города Алексей Романов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

В Тарко-Сале с поздравлением выступил глава Пуровского района Антон Колодин.

«Для всех десантников мужество, братство, отвага не просто слова. Десант всегда в авангарде и уверенно справляется с поставленными целями и задачами», — сказал он.

Торжественные мероприятия прошли и в Удмуртии, передаёт izh.kp.ru. У Вечного огня в сквере Победы в Ижевске прошла минута молчания и состоялся митинг с участием представителей военно-патриотических объединений и кадетов.

«С самого основания элитного подразделения — и вот уже 93 года — вы на переднем краю. С неба в бой — по первому зову Отчизны вы всегда на самых горячих точках, где требуется мужество, сила, подготовка. Спасибо за службу», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил, что это особый праздник.