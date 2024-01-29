Правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО
- РИА Новости
Вместе с этим, как отмечает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина, авторы данного документы должны учесть замечания и доработать его.
«Правительство России поддерживает законопроект с учётом его доработки», — говорится в отзыве.
Уточняется, что в настоящий момент к ветеранам боевых действий приравнены и участники специальной военной операции.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции не дольше трёх месяцев.