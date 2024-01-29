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Правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО

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Российское правительство в целом поддержало законопроект, который запрещает в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы.
Правительство России одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов СВО
  • РИА Новости

Вместе с этим, как отмечает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина, авторы данного документы должны учесть замечания и доработать его.

«Правительство России поддерживает законопроект с учётом его доработки», — говорится в отзыве.

Уточняется, что в настоящий момент к ветеранам боевых действий приравнены и участники специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны перечислять выплаты семьям погибших участников специальной военной операции не дольше трёх месяцев.

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